Rassemblement à Cherbourg contre la réforme des retraites

Après la grève historique des agents de la RATP à Paris qui avait fortement perturbé le trafic le vendredi 13 septembre 2019, après la grève des avocats, des professionnels du soin, et du transport aérien quelques jours plus tard, et enfin, après la grève de la SNCF ce mardi 24 septembre 2019, la mobilisation se poursuit en réponse à l'appel de la CGT dans toute la France contre la réforme des retraites.

À Cherbourg (Manche), une centaine de personnes étaient réunies ce mardi 24 septembre 2019 devant l'hôtel de ville, à l'appel notamment de la CGT Educ'Action Manche. Des jeunes et des moins jeunes montrent ainsi leur préoccupation face à ce futur système "universel" et à l'âge "pivot" à temps plein, fixé à 64 ans selon les préconisations du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, qui a déposé ce texte à la mi-juillet.

Éric Simon est un retraité de la fonction publique, il travaillait à la ville de Cherbourg et manifeste aujourd'hui pour l'avenir de ses enfants. Il s'estime heureux d'avoir bénéficié d'une retraite basée sur ses 6 derniers mois de travail : "Si au contraire, on avait calculé le temps de mes 25 meilleures années, comme les carrières des fonctionnaires sont très linéaires, on aurait eu une perte de salaire énorme."

Place aux jeunes

Vincent Ladune, 50 ans, travaille chez EDF et devrait partir à la retraite d'ici huit années. Il espère ne pas voir cette date limite reportée. "Est-ce qu'il ne serait pas préférable de laisser partir les anciens qui veulent partir à la retraite et embaucher des jeunes à leur place ? Ce serait bénéfique pour l'économie du pays et pour les salariés", a-t-il suggéré au micro de Tendance Ouest.

Certains jeunes, justement, se sont déplacés ce mardi 24 septembre 2019, comme Quentin Hardy, 24 ans, animateur périscolaire et en centres aérés. Il souhaite de meilleures conditions de travail pour lui et pour ses collègues :

Un système "universel" contesté

Laure Abisset, membre de la CGT et du conseil départemental de la Manche, reproche à cette réforme de ne pas prendre en compte la complexité de chaque corps de métier. Écoutez-la :

Une consultation citoyenne nationale aura lieu jusqu'en décembre 2020. Le premier "débat" commencera ce jeudi 26 septembre 2019 à Rodez (Aveyron) en présence d'Emmanuel Macron.

