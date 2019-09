Un spectacle de feu illumine la Foire de Caen

Ce samedi, lors de la foire de Caen, joueurs de feu et jongleurs d'étincelles envahiront le Parc des Expositions afin de présenter un spectacle d'exception. L'histoire est la suivante : un diable rencontre une licorne auprès d'une chandelle de glace. Ils flambent heureux et eurent beaucoup d'étincelles... Quand la nuit vient, il leur arrive de changer de peau et d'appeler d'autres êtres étranges pour délivrer un conte auprès du feu...

Pratique. Samedi 28 septembre à 20 heures au Parc des expositions de Caen. 02 31 29 99 99.

