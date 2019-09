Orne, Eure et Manche : ouverture d'une nouvelle saison de chasse

Ce dimanche 22 septembre 2019 marque l'ouverture d'une nouvelle saison de chasse pour trois départements de Normandie : l'Orne, l'Eure et la Manche (dans le Calvados et en Seine-Maritime, la chasse est ouverte depuis le dimanche 15 septembre 2019). Elle va se prolonger jusqu'à la fin du mois de février et s'annonce excellente par son gibier en abondance.

Mais les effectifs sont à la baisse. Exemple dans le département de la Manche, avec 16 000 chasseurs. C'est 200 de moins à chaque saison du fait du vieillissement de la population, mais l'on compte 350 inscrits à l'examen du permis de chasser, avec un nouveau permis national qui coûte moitié moins cher que l'année passée. Gérard Bamas est le président de la fédération de la chasse dans la Manche:

Les populations de gibier notamment sont en augmentation, fruit des mesures prises depuis quelques années qui limitaient les prélèvements et ainsi favorisaient la reproduction, comme la population de faisans, une espèce réintroduite via un programme en cours depuis maintenant six ans par la fédération départementale de la chasse dans la Manche. Gérard Bamas:

Côté sécurité la fédération départementale de la chasse dans la Manche, a recruté six gardes le temps de la période de chasse, ils viennent compléter les effectifs des agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage pour veiller aux respects des règles de chasse.