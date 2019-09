Gagnez vos places pour applaudir Pascal Obispo en Normandie 

Tendance Ouest a écrit :

Collision entre 3 voitures à Saint-Planchers

Une femme de 53 ans a été grièvement blessée dans un accident de la route, jeudi 19 septembre, à Saint Planchers près de Granville (Manche). Une violente collision entre 3 voitures qui a fait deux autres blessés plus légers. 2 femmes de 40 et 52 ans. Les 3 victimes ont été transportées dans les hôpitaux de Granville et Avranches.

