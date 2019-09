Seine-Maritime : il s'endort ivre sur une plage, les gendarmes le sauvent de la marée

Il était un petit peu plus de minuit, le mercredi 18 septembre 2019, lorsque les gendarmes ont été alertés. En pleine nuit, un homme se trouve bloqué à bord de son 4x4 entre la falaise et la marée à Berneval-le-Grand (Seine-Maritime), entre Dieppe et Le Tréport.

L'homme est évacué de force

Après de nombreuses difficultés à cause de l'obscurité et de la topologie des lieux, les gendarmes finissent par repérer le véhicule, qui se trouve "encerclé par la mer et distant d'environ 600 m de l'accès à la plage de Belleville-sur-Mer".

Face à l'urgence, des militaires s'aventurent dans les vagues jusqu'à la voiture. À bord, ils trouvent son conducteur endormi et manifestement ivre. Une fois réveillé, il refuse de coopérer et tente même de frapper les gendarmes venus à son secours. Finalement, il est "sorti de force de son véhicule" et menotté pour être évacué à une vingtaine de minutes seulement de la pleine mer.

L'intervention des gendarmes a été compliquée. - Gendarmerie de Seine-Maritime

Après un passage par l'hôpital pour quelques examens, il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue pour conduite en état d'ivresse et rébellion. Sa voiture, restée sur place, a été récupérée plus tard dans la journée.

