Les Guides et Scouts d'Europe de la Manche font leur rentrée

Près de 200 jeunes des Guides et Scouts d'Europe de la Manche ont fait leur rentrée samedi 14 septembre 2019 à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche).

Répartis en quatre groupes distincts, deux groupes de filles et deux groupes de garçons à Cherbourg (Manche) et Saint-Lô (Manche), les jeunes sont répartis par tranches d'âges.

Les enfants de 8 à 12 ans sont louvettes ou louveteaux. Ceux âgés de 12 à 17 ans sont guides ou scouts. Ils sont répartis en équipes de huit, appelées patrouilles, et expérimentent la vie dans la nature, le respect de l'autre, le jeu. Les aînés, âgés de plus de 17 ans, découvrent l'aventure, la réflexion personnelle. Ils posent des choix de vie (métier, vocation…) et deviennent des citoyens actifs et engagés.

Une école de l'action

La première originalité de la méthode scoute est d'être une école de l'action. Le groupe scout n'est pas un lieu d'acquisition de connaissances mais une communauté d'apprentissage pratique de la vie, en trois phases correspondant aux tranches d'âges ; apprentissage par le jeu chez les enfants dans le louvetisme ; de la vie en société par l'aventure et la prise de responsabilités adaptées chez les adolescents dans le guidisme et le scoutisme et apprentissage de la rencontre des autres et de l'ouverture du cœur, du sens de l'engagement et du service chez les jeunes aîné(e)s.

La deuxième originalité du scoutisme européen est le pari audacieux de l'éducation du jeune par le jeune. Loin de toute démagogie et grâce à une loi acceptée par tous, les jeunes sont en charge de la progression les uns des autres par des responsabilités très concrètes dans l'équipe.

Des temps forts

Cette année, plusieurs événements marqueront la vie des jeunes Guides et Scouts d'Europe de la Manche, avec notamment un grand pèlerinage régional à Rouen (Seine-Maritime), à l'occasion du centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. L'année est d'ailleurs placée sous le thème de la devise de la Sainte Normande : "Dieu premier servi".