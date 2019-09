L'ARS Normandie détaille ses mesures face à la crise aux urgences

Tendance Ouest a écrit :

L'autoroute A13 en partie fermée à partir d'aujourd'hui

À partir du lundi 16 septembre 2019 et jusqu'au jeudi 19 septembre, l'autoroute A13 est fermée ponctuellement pour des travaux d'élargissement. Entre Pont-l'évêque et Dozulé (Calvados), il sera impossible de circuler entre 21 heures et 6 heures du matin. À partir de cette période et jusqu'au 20 novembre les conditions de circulation seront également modifiées dans le sens Caen-Paris, de jour comme de nuit, et la vitesse abaissée à 80 km/h.

