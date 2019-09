Voile : le Havrais Charlie Dalin prêt pour la Transat Jacques Vabre

Le palmarès du Havrais (Seine-Maritime) Charlie Dalin est déjà bien rempli : deux fois champion de France Élite de course au large, cinq podiums de suite sur la Solitaire du Figaro (mais pas de victoire finale) ou encore une belle troisième place en 2015 sur la Transat Jacques Vabre (course appelée la route du café) avec Yann Eliès. Le duo va se reformer à l'occasion de la prochaine Transat Jacques Vabre. Départ le 27 octobre depuis le Havre (Seine-Maritime), direction Salvador de Bahia au Brésil. À 35 ans, le Normand Charlie Dalin, diplômé d'architecture navale (il a fait ses études à Southampton en Angleterre), se verrait bien sur la plus haute marche du podium.

Un nouveau bateau

Mis à l'eau en août 2019, le nouveau joujou de Charlie Dalin pèse huit tonnes. Il s'agit d'un Imoca, sponsorisé par Apivia (Groupe Macif). C'est une catégorie de bateau, déterminée à partir de critères bien précis à respecter, comme la longueur, la largeur… "C'est une chance énorme d'avoir un voilier construit pour soi. Cet Imoca est fait pour moi. Il correspond à ma morphologie". Charlie Dalin a suivi de près la conception et la construction de " son bébé ". Cela a duré quinze mois.

Écoutez Charlie Dalin :

Le skipper normand s'est impliqué dans les choix techniques de ce bateau. " J'ai beaucoup poussé pour que le cockpit soit entièrement couvert. C'est vraiment important pour avoir de bonnes performances sur l'eau "' ajoute celui qui va tester son Imoca en compétition, pour la première fois, lors de la Transat Jacques Vabre.

Un projet longue durée avec ce voilier

En 2020, Charlie Dalin et son Imoca Apivia vont participer à deux Transatlantiques en solitaire. La première entre Brest (Finistère) et Charleston aux États-Unis, la seconde entre New-York et les Sables d'Olonne (Vendée). Mais le principal objectif du Normand, ce sera le Vendée Globe (Tour du monde en solitaire sans escale, ni assistance). Départ en novembre 2020. La suite, ce sera une nouvelle participation à la Transat Jacques Vabre, en 2021, puis la route du Rhum en 2022, toujours avec l'Imoca Apivia.

