Bonne table : Delicious à Rouen

C'est un endroit découvert au cœur des vacances, à l'occasion d'une déambulation estivale, et où je m'étais promis de revenir. Delicious, salon gourmand, comme il est indiqué en façade, est avant toute chose une adresse où se laisser tenter par pas moins de 50 parfums de glaces ou sorbets bio !

L'établissement, qui vaut le détour rien que pour sa déco (allez jusqu'au fond, le petit salon est adorable) propose aussi une carte d'une simplicité rare mais d'une efficacité redoutable. Croque-monsieur (6,90€), galette de sarrasin et sa tranche de jambon ou de saumon, son Comté et sa crème d'Isigny (7,90€), salade composée ou plat du moment. Ce jour-là, c'est tarte aux poireaux et sa salade mélangée.

Le plus dur ? Choisir le parfum de sa glace !

Avant d'opter pour cette dernière proposition, je me laisse tenter par un gaspacho bio à la tomate (4,50€, il existe aussi à la courgette et au basilic). C'est une excellente entrée en matière. La suite ne manque pas non plus de saveurs. Les multiples graines dans la salade n'y sont certainement pas pour rien.

Pour finir, j'opte pour un sorbet deux boules parfum poire Williams, après avoir hésité entre rhubarbe, thym-citron, pêche blanche, sésame noir, amande… Vraiment… delicious ! Pour un total de 19,20€.

3 rue de l'Hôpital à Rouen. Tél. 07 67 26 68 28.

