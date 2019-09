Les musées de Rouen renforcent leur présence sur le numérique

La nouvelle plateforme est présentée comme unique en France.

Les huit établissements de la Réunion des musées métropolitains (RMM) ont lancé le Club des visiteurs : une application consultable sur smartphones, tablettes ou PC et qui a pour objectif de renforcer le lien et les échanges entre les équipes des musées et la communauté. "Cela permet d'avoir une info insolite sur les collections", détaille Frédéric Bigo, responsable du service développement des publics pour les musées de la Métropole. C'est aussi une réelle plateforme collaborative puisque les visiteurs auront l'occasion de donner leur avis, "sur des actions auxquelles ils ont pu participer, des idées sur des sujets d'exposition ou des prochains ateliers à développer".

Une approche ludique

Le public aura également accès via la plateforme à un programme de fidélisation pour répondre à des enquêtes, accéder à des contenus inédits, cumuler des points et donc remporter des cadeaux ou participer à des événements.

"Par exemple, on va demander au public si nos cartels (les étiquettes explicatives des œuvres NDLR) et la manière dont on les met en avant est satisfaisant", explique le professionnel. Les équipes pourront profiter de ces remontées pour s'adapter. Une manière donc de s'impliquer davantage dans la vie des musées.