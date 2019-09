Hockey : les Dragons de Rouen terminent leur préparation sur une bonne note

Tendance Ouest a écrit :

Basket : en amical, le Rouen Métropole Basket s'impose face au Le Havre

Après deux défaites face au Mans et à Lille, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) a enfin remporté sa première victoire lors de sa préparation, face au STB le Havre, le samedi 7 septembre 2019 (76-71). Après un premier quart-temps remporté par les Havrais (19-14), les Rouennais reprenaient les reines du match pendant le second quart-temps et ne les lâchaient plus jusqu'à la fin de la rencontre. Prochain rendez vous le mardi 10 septembre 2019, le RMB affrontera l'ALM Évreux à Belleville sur Mer.

09h38