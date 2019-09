Seine-Maritime : une fuite d'ammoniac dans une entreprise de surgelés

Une fuite d'ammoniac s'est produite, le lundi 9 septembre 2019, vers 21h30, à l'usine Gelaé, anciennement Alliance Elaborés, à Foucarmont au nord-est de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). Il s'agit d'une fuite sur une canalisation au sein de cette société, qui fabrique des produits surgelés. La fuite est désormais sous contrôle.

Pas de chômage technique

Selon les sapeurs-pompiers, il n'y a eu aucun impact sur les populations environnantes. Pas de conséquence non plus sur l'activité de l'entreprise, pas de chômage technique. 40 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Ils sont restés environ six heures sur place.

