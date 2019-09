Au Havre, les anciens marcheurs de Macron s'invitent dans les municipales

Ils sont quatre anciens marcheurs d'Emmanuel Macron sur Le Havre (Seine-Maritime) à vouloir influencer les prochaines élections municipales (2020). Avant la fin du mois de septembre 2019, Jérôme Caerou, Paul Vergez, Maxime Derrey et Éric Rucklin vont sortir un manifeste. Il contiendra des propositions concernant le bien vivre en ville, l'aéroport, le numérique, les véhicules autonomes et autres. Des propositions concrètes élaborées avec des chefs d'entreprise et qui seront mis à la disposition des candidats à la mairie.

Des idées concrètes en Open Source

Entretien avec Éric Rucklin, membre de LH21 :

Les membres de LH21 disent agir pour que Le Havre se développe. Ils se voient comme une armée commando pour provoquer le débat. Le manifeste contiendra un ensemble de projets pouvant être exécuté. Chaque idée sera budgétée. Tout sera accessible en Open Source.

Les premiers projets doivent être dévoilés vers le 12 septembre. LH21 assure, pour l'heure, ne pas être intéressé par une quelconque candidature.

A LIRE AUSSI.

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime

L'Europe face au casse-tête de la taxation des GAFA

Législatives: pour Macron, canaliser la force de la vague

"Gilets jaunes": mobilisation en hausse, tension moindre avant le grand débat

Le Havre pourrait toucher 50 millions d'euros pour se transformer