Les jeunes profitent d'un city stade à Franqueville-Saint-Pierre

Une inauguration pour rester dans l'air du temps. Samedi 7 septembre 2019, Philippe Leroy, maire de Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) a rappelé qu'"il y a 20 ans nous inaugurions en ce même lieu un skate parc, et nous savons que ce temps passé est celui qui nous oblige à renouveler les équipements".

Un terrain multi-activités

C'est pourquoi un city stade a vu le jour avec un terrain de basket, de volley, des mini-buts de foot et une piste de course. Cet espace a été voulu ouvert et libre jusqu'à 22 heures.

La municipalité s'est également satisfaite de "l'implication des enfants dans ce projet. J'ai été très étonné de voir à quel point ces enfants étaient soucieux du coût de ces équipements !" Ce city stade a coûté 84 700 € avec une subvention à 25% du Département.

Coupure du ruban avec les jeunes du conseil municipal des enfants qui ont pris part au projet. - Christian Pedron

Le nouveau city stade trouve déjà ses adeptes après son inauguration. - Christian Pedron

Philippe Leroy précisé également qu'il s'agit "d'un espace de liberté et convivial, qu'il faut respecter afin que jeunes et moins jeunes puissent se faire plaisir dans la pratique de ces sports".

