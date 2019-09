Angèle entre l'enfance et la scène dans son clip "Flou"

Tendance Ouest a écrit :

Formule 1 (GP d'Italie) : qualifié 15e, Gasly partira dernier

Une séance de qualification "pour du beurre", le samedi 7 septembre 2019, pour Pierre Gasly au Grand-Prix d'Italie. À cause d'un changement de moteur sur sa Toro Rosso, le pilote seinomarin se savait pénalisé et assuré de partir en dernière position. Il s'est tout de même élancé en qualifications, s'est invité en Q2 et a terminé à la 15e place finale. Le dimanche 8 septembre 2019, il devra signer une remontée fantastique pour s'inviter dans les points.

Le 07/09/2019