Manche : collision entre deux voitures sur la RN174

Manche : un accident entre trois véhicules sur la RD973

Un accident a eu lieu vendredi 6 septembre 2019 vers 15h30 à hauteur de Sartilly (Manche), impliquant deux voitures et un utilitaire. Une femme de 18 ans a été blessée et s'est retrouvée piégée dans son véhicule selon nos confrères de La Manche Libre. Elle a été prise en charge par les secours et évacuée vers l'hôpital de Granville.

