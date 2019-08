Football (Ligue 2) : Le Havre mérite amplement sa victoire contre Caen

Le match

Première grande surprise pour ce derby entre Normands ce vendredi 30 août 2019, Jan Repas intègre le 11 de départ côté caennais. Le début de rencontre est timide, Caen ne propose pas grand-chose hormis un centre de Goncalves trop long pour Tchokounté. La première occasion franche est havraise. Bese est le premier à s'illustrer mais croise trop sa frappe. La partie manque de rythme de part et d'autre du rectangle vert avant que les Havrais ne passent la deuxième. Sur une offrande de Kadewere, génie du début de saison en Ligue 2, Ebimbe vient ouvrir la marque totalement esseulé dans la surface caennaise (0-1, 29'). Les Seino-marins continuent d'avancer, ce qui cristallise totalement les locaux. Peu avant la pause, les Havrais ratent l'occasion de tuer la rencontre. Sur une perte de balle de Jessy Deminguet, Kadewere effectue une course de 60m qui décale parfaitement Ebimbe. Caen évite le pire en voyant le buteur rater l'immanquable. Les Caennais rentrent aux vestiaires sous les sifflets du MNK96.

L'attaque havraise s'amuse

De retour, les Havrais continuent d'enfoncer le clou et de perturber les Caennais. Mieux organisés, les Seino-Marins ne sont jamais mis en danger. Avant l'heure de jeu, Kadewere, encore, fait la différence et délivre une passe pour Bonnet mais le cuir revient dans les pieds de Thiaré. L'attaquant sénégalais vient doubler la mise, facilement (0-2, 58'). Les Haut-Normands enchaînent contre sur contre, les Caennais quant à eux sont à bout de souffle. Seuls Repas et Armougom tentent. Un éclair arrive à 30m avec Armougom justement, qui frappe avec conviction vers la lucarne de Gorgelin, qui s'envole pour sauver sa cage. Caen fait preuve de courage mais il manque trop d'ingrédients pour inquiéter les voisins havrais. La mélodie reste la même en cette fin de rencontre. On ne peut que constater la supériorité des hommes de Paul Le Guen. Kadewere, serial buteur du HAC, vient s'offrir le bonus. Il inscrit un 9ème but personnel sur la pelouse du stade d'Ornano (0-3, 91'). Le Havre a réalisé une véritable démonstration ce soir.

On n'a pas les mots pour vous remercier d'avoir fait le déplacement si nombreux, de pousser notre équipe et de mettre une telle ambiance 💙💙💙 pic.twitter.com/7B20j2srpq — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) August 30, 2019

La fiche

Mi-temps : 0-1 / Score final : 0-3 / Arbitre : T.Bouille / 14 578 spectateurs

Buteurs : Le Havre : Ebimbe (29'), Thiaré (58'), Kadewere (91').

Caen : Riou, Armougom, Rivierez, Vandermersch, Weber, Goncalves, Pi, Sankoh, Deminguet (Moussaki, 63'), Tchokounté (Joseph, 72'), Repas (Tutu, 83')

Le Havre : Gorgelin, Bese, Camara, Mayembo, Meras, Bonnet, Fontaine, Gueye, Ebimbe (Coulibaly, 82'), Thiaré (Abdelli, 90'), Kadewere.