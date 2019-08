Ebola en RDC: au cap des 2.000 décès, l'épidémie résiste toujours aux "ripostes"

Plus de 2.000 décès pour 3.000 cas, une nouvelle mort en Ouganda voisine: l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RD Congo résiste depuis plus d'un an aux "ripostes" sur le terrain, où le secrétaire général de l'ONU est attendu dimanche.