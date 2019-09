Concours Corneille : la reconnaissance à la chapelle Corneille à Rouen

Suite à une précédente session dédiée au clavecin, Vincent Dumestre revient à la musique vocale pour cette nouvelle édition du concours Corneille organisée du 12 au 15 septembre 2019 à la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime) avec un programme mariant pièces baroques italiennes et françaises. Il nous parle de ce concours dont il est le fondateur :

Quels sont les candidats qui postulent cette année ?

"Une centaine de dossiers ont été reçus et une trentaine de candidats originaires de 15 pays différents ont été retenus. Le concours est ouvert aux jeunes talents. Les participants ont en moyenne 28 ans. Certains ont déjà gagné des prix et ont pu se produire avec quelques ensembles renommés, mais ils sont tous en début de carrière. Cette année nous savons déjà que le niveau sera excellent : cela promet une finale splendide mais aussi un choix très délicat pour le jury !"

Comment le jury a-t-il été sélectionné ?

"Le concours Corneille se taille aujourd'hui une belle réputation de niveau international. Le choix du jury contribuant bien évidemment à la renommée du concours. Il est composé chaque année de professionnels reconnus internationalement : d'artistes, de professeurs et de producteurs, afin que de jeunes interprètes puissent avoir l'occasion de se révéler, tant devant un public que devant des représentants reconnus de la scène baroque internationale. Cette année, nous accueillerons des représentants des Opéras de Paris, du Festival d'Aix-en-Provence, du théâtre du Bolchoï de Moscou, du Royal college of music de Londres, et le jury sera présidé par la brillante mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac."

Quel type de public assiste aux sélections ?

"Tous les publics se côtoient ce dont nous nous réjouissons. Je souhaite que le concours Corneille soit une expérience collective, conviviale et joyeuse, partagée par et avec le public rouennais et normand. Comme les épreuves sont accessibles gratuitement et que chaque session de candidat dure entre 15 et 20 minutes, les spectateurs sont libres d'assister à une ou plusieurs sessions en fonction de leurs affinités ou de leur curiosité. La finale accueille également les professionnels, les programmateurs, journalistes spécialisés ou agents artistiques, de France et d'Europe. À l'issue du concert de finale, les spectateurs, qui sont vraiment partie prenante de cet évènement, sont invités à voter pour leur candidat favori et le gagnant recevra le prix du public d'une valeur de 1 000€."

Quelle est aujourd'hui l'aura de ce concours au niveau national et international ?

"Le concours Corneille est le premier et l'unique concours pour instruments solistes baroque en France. Nous n'en sommes qu'à la 4e édition et il attire déjà chaque année un jury d'experts et des candidats venus des écoles les plus prestigieuses du monde entier. Nous sommes très heureux de cette reconnaissance ! Certains artistes ont été révélés par ce concours comme Evgeny Svridov en 2016, jeune prodige du violon russe, qui a ensuite remporté le concours de musique ancienne de Bruges, l'un des plus prestigieux, et tourne déjà dans le monde entier avec l'ensemble qu'il a fondé. En 2017, la soprano Eugénie Lefebvre a été révélée par ce concours et se produit dorénavant avec Le Poème harmonique et d'autres ensembles renommés (Pygmalion, Correspondance) et enfin Louise Acabo est aussi une de nos révélations : cette jeune claveciniste qui a remporté l'édition 2018 du concours Corneille a été invitée à se produire en récital au palais des Rohan dans le cadre du festival Strasbourg mon amour ainsi qu'au prestigieux festival de musique ancienne d'Utrecht cette année."

Du 12 au 15 septembre 2019, concert final le 15 septembre à 16 heures à la chapelle Corneille à Rouen. 0 à 5€. Réservation pour le concert de clôture au 02 35 14 20 93

