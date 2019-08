Seine-Maritime : les cours ont déjà repris pour des écoliers !

L'heure de la rentrée n'a pas encore sonné, ce sera lundi 2 septembre 2019. Mais en Seine-Maritime, certains écoliers ont déjà repris le chemin des classes. Des élèves de CM1 et de CM2 participent à des stages de remise à niveau en collège. Ils sont organisés du lundi 26 au vendredi 30 août.

Quatre groupes de six élèves

Ces stages se tiennent uniquement le matin. Une centaine d'écoles, soit environ un millier d'élèves, sont concernées cet été en Seine-Maritime. Maths, français, lecture, différents cours sont proposés pendant la matinée. "J'ai un peu de mal en maths et tout, du coup ma mère elle m'a dit que ça me ferait du bien de faire du soutien", raconte Sophiane, 11 ans et demi, et qui va faire sa rentrée en 6e au collège Denis Diderot à Petit-Quevilly (Seine-Maritime).

Dans l'établissement, l'ambiance est encore très calme. Quatre groupes de six élèves sont répartis dans les classes, avec des professeurs pour les encadrer. Comme Sabine Ramos, une enseignante remplaçante qui a l'habitude de travailler en élémentaire. "Ça permet de reprendre en douceur, du coup ils arrivent lundi plus confiant que les autres, à l'aise et ils ont un petit peu d'avance."

Maths ou français, différents cours sont enseignés aux écoliers pour les préparer avant la rentrée. - Amaury Tremblay

L'académie de Rouen souhaiterait doubler le nombre de ces stages pour l'été prochain, notamment pour "capter les familles des élèves les plus en difficulté", explique Olivier Wambecke, inspecteur d'académie.

• BONUS AUDIO : Écoutez le reportage de Tendance Ouest :



A LIRE AUSSI.

En maths et sciences, les écoliers français tout en bas du classement

Devoirs, rythmes, CP dédoublés: le ministre de l'Education précise ses projets pour la rentrée