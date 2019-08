En football, tout va bien pour le moment pour Le Havre (Seine-Maritime). Actuellement en deuxième position au classement de Ligue 2, le HAC va tenter de confirmer sa bonne forme du moment en décrochant un bon résultat vendredi 30 août 2019 à Caen (Calvados) lors d'un derby normand. Olivia Detivelle, supportrice des Ciel et Marine depuis 40 ans, va assister à ce derby. Mais pour elle, leur meilleur ennemi, c'est Rouen et non Caen.

Écoutez la président du Kop Ciel et Marine :

1 500 à 2 000 supporters Havrais

1 500 à 2 000 supporters Havrais devraient assister à ce duel entre Malherbe (12e du championnat) et Le Havre. Un match retransmis en direct sur Tendance Ouest. Coup d'envoi à 20 heures vendredi 30 août 2019 au stade Michel d'Ornano (Caen).

A LIRE AUSSI.

[Ligue 2] HAC : le calendrier 2019-2020 a été dévoilé