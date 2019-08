Près de chez vous à Caen : La Maison Noël, boulangeries et restaurant

Implantée à Caen depuis 2017, la Maison Noël a ouvert en février 2019 une toute nouvelle boutique à Hérouville Saint-Clair (Calvados). Dans cette boulangerie on trouve de tout : pain, croissant, pain au chocolat, pâtisserie, dont la spécialité est le péché mignon : un subtil mélange de meringue, praliné et chocolat.

Autre spécialité de la maison, la tradition feuilletée "On retravaille à la main chaque baguette tradition une par une, on rajoute du beurre demi-sel et on la toure comme on le ferait pour un croissant", explique Jérôme Noël, patron de la boulangerie.

Aussi restaurant

La maison Noël n'est pas qu'une simple boulangerie "dans la boutique de Caen chaque midi on propose un plat du jour fait maison bien sûr." Et du monde peut y manger puisqu'au total 80 places sont disponibles : 50 à l'extérieur et 30 à l'intérieur.

La Maison Noël, Quartier Montmorency Place des canadiens à Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 74 10 48.

