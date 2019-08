Rouen : il chute de trois étages

Tendance Ouest a écrit :

Fuite de chlore près du Havre

Un incident très tôt ce mardi 27 août 2019 près du Havre (Seine-Maritime), à l'entreprise Eramet à Sandouville (route industrielle). L'entreprise a déclenché son Plan opérationnel interne (POI) à 3 heures 47 pour une fuite de chlore. L'aide des pompiers a été demandée. À 6 heures 30, il y avait sur place une dizaine d'engins et 50 sapeurs-pompiers. Eramet indique que la fuite s'est produite sur un équipement de petite capacité. "Les vannes de chlore se sont mises en sécurité dès la détection par les équipements de sécurité. Après mesure, la fuite de chlore est très localisée. On ne déplore aucun blessé et l'accident est sous contrôle".

06h52