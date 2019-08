Manche : un accident entre 3 voitures fait 6 blessés

Tendance Ouest a écrit :

Un spectaculaire accident sur l'autoroute A13 fait huit blessés

Il était 15h15, samedi 24 août 2019, lorsque cinq véhicules de tourisme sont entrés en collision sur l'autoroute A13. L'un s'est retrouvé sur le toit. Dans le sens Paris/Caen, la circulation a été interrompue tout l'après-midi, et très ralentie dans l'autre sens, à hauteur de Criquebeuf/Seine (Seine-Maritime). Neuf personnes sont impliquées. Le bilan est de quatre adultes et quatre enfants qui ne sont que légèrement blessés, transportés aux CHU de Rouen et d'Elbeuf. Cet accident a mobilisé 25 sapeurs-pompiers, le SMUR, la gendarmerie et des personnels de la SAPN.

Hier