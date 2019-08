À Caen, elle ouvre un salon pour traiter et éliminer les poux

"Ne laissez plus les poux vous prendre la tête", voilà le slogan choisi par Typhaine Tardy. Originaire de Bayeux, elle a développé un concept unique dans le Calvados : ouvrir un salon dédié à l'éradication des poux. Et ça tombe bien, il ouvrira juste avant la rentrée scolaire, période souvent sujette aux échanges de poux entre les enfants comme l'a mentionné l'Indicateur avancé sanitaire (IAS) il y a deux ans : "Comme prévu, le pic de l'IAS a été atteint les jours précédant la rentrée scolaire (199 le vendredi 1er septembre)".

Aspirateur et produits naturels

Cette idée lui est venue de son passé de coiffeuse. "J'étais souvent confrontée à des parents dans le désarroi qui avaient des enfants avec des poux. Personne ne leur proposait de solutions et moi-même maman je faisais face à ce problème", explique Tiphaine Tardy.

La spécialiste s'est d'abord lancée à domicile. Victime de son succès, elle a donc décidé d'ouvrir un salon, le 31 août 2019 à Caen, rue Saint Martin. Et quoi de plus original que de porter le nom "Pouxar et cie" ? "C'est ludique, ça rappelle les dessins animés. C'est pour dédramatiser le fait d'avoir des poux car c'est souvent un sujet tabou à l'école".

De 19 à 79€

Pour se faire, elle utilise des produits 100% naturels qui viennent, en plus d'éliminer les poux, nourrir le cuir chevelu. Si nécessaire, elle utilise également un aspirateur spécifique qui permet de décoller les lentes mèches par mèches. Peigne, brosse, loupes font aussi partie de son matériel de professionnelle.

Afin d'éliminer ce "parasite très résistant et complexe", comptez entre 19€ pour un enfant de moins de 3 ans jusqu'à 79€ pour des cheveux très longs et très épais. "On enlève tous les poux et toutes les lentes en une seule séance. Les parents ne sont pas toujours à l'aise, c'est long et fastidieux. Là, on repart avec une tête toute propre".

Les tarifs affichés, de 19 à 79€. - Léa Quinio

Jour d'ouverture déjà complet !

On court déjà après les poux ! Le jour de son ouverture, le samedi 31 août prochain, elle affiche déjà complet ! Tiphaine Tardy a déjà prévu d'ouvrir exceptionnellement le dimanche 1er septembre. Pour la suite, elle prévoit notamment des grandes amplitudes horaires les mercredis et samedis, jours où les enfants et parents sont les plus disponibles. Pour éviter l'angoisse, elle délivre même un certificat de traitement qui atteste d'être venu à bout des poux. "C'est gratifiant pour l'enfant, certains l'affichent dans leur chambre et sont contents", assure-t-elle.

Notez que selon l'IAS, une vague de poux est prévue sur la Normandie et particulièrement dans le Cotentin en cette fin août et pour début septembre. L'indice de poux prévoit de dépasser les 200 (la moyenne nationale est calculée à 160), ce qui classe cette zone en rouge. Pour le reste de la région, c'est classé orange, c'est-à-dire un indice entre 140 et 200.

73 rue Saint-Martin à Caen, sur prise de rendez-vous. Tél : 06 58 52 61 41.

