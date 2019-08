Basket (L2F) : l'USO Mondeville a retrouvé les parquets

Ce mardi 20 août 2019, les Mondevillaises ont participé à leur première séance collective à La Halle Bérégovoy en vue de préparer la saison à venir en Ligue 2, une première depuis 23 ans. Romain L'hermitte, aux commandes depuis 2013 a déjà évoqué le projet de jeu avec lequel il voulait composer cette saison, dans un championnat qu'il connaît peu. Les Calvadosiennes ont donc beaucoup touché le ballon et ont été mises en situation, sur du travail défensif, offensif et de contre-attaque. La bonne ambiance et les sourires étaient de mise dans ce tout nouveau groupe. "Tout le monde sourit, tout le monde a envie d'apporter pour l'équipe" explique Margot Vidal-Genève, la meneuse arrivée cet été en provenance de Nice.

Retrouver du plaisir

Les joueuses Normandes qui viennent de sortir d'une saison très compliquée dans l'élite avec seulement 2 victoires en 22 matchs repartent quasiment de zéro. Seule Kim Gaucher (qui reprendra début septembre) a survécu comme joueuse professionnelle de la saison dernière. Ewl Guennoc a quant à elle signé son premier contrat professionnel. Les Mondevillaises veulent au-delà du résultat, reprendre du plaisir sur les parquets. C'est également le cas de Margot. "J'attends de la préparation de retrouver du plaisir, un esprit d'équipe car ça ne s'est pas très bien passé à Nice. On est là pour partager avec les filles, pour être bien ensemble".

Romain L'Hermitte, le coach, l'a bien compris et c'est pour cela qu'un calendrier très chargé attend les filles. Au programme huit matchs amicaux ainsi qu'un tournoi à Brest le 13 et le 14 Septembre prochain. Le premier match amical aura lieu à la Glacerie (N1) ce dimanche 25 août à 15h. L'USOM a désormais toutes les cartes en main pour réaliser une bonne préparation en vue d'atteindre l'objectif fixé. "On va tout faire pour monter. Dans une saison il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Le plus important c'est de tout donner et de faire le maximum pour réussir".

Romain Paris

