Une jeunesse sacrifiée

Donner à un jeune de la France des territoires la même chance de réussir qu'à un jeune d'une grande métropole, tel est le credo de Salomé Berlioux, présidente fondatrice de Chemins d'avenir et auteur des "Invisibles de la Républiques". Or pour la jeune femme, "un adolescent qui grandit dans un village isolé de Normandie n'est pas dans les mêmes conditions de départ pour affronter son avenir qu'un jeune qui grandit à Lyon ou Paris." Dans son ouvrage, l'auteur évoque le parcours de ces "jeunes de la France périphérique qui grandissent en dehors des 25 grandes métropoles et de leur banlieue. Cela représente 60 % des jeunes Français." Salomé Berlioux exhorte les décideurs à une nouvelle politique publique, reposant notamment sur des dispositifs d'incitation à la mobilité, en France et à l'étranger.

Pratique. Co-écrit avec Erkki Maillard. Edition Robert Laffont, 224 pages. 20€.

