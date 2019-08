Y a-t-il un gang de voleurs de vélos à Yport ?

Existe-t-il un gang de voleurs de vélos sur Yport, entre Fécamp et Etretat en Seine-Maritime ?

Depuis mi-juillet 2019, les policiers constatent une forte augmentation des vols de vélos dans les trois campings du village. Plus d'une vingtaine a été dérobée. Il s'agit à chaque fois de vélos de valeur, soit électriques, soit des vélos de course ou autre. Le plus cher valait 2 500 euros. Le week-end dernier (17 et 18 août), ce sont sept vélos qui ont été volés et les malfaiteurs n'ont pas hésité à en abandonner en tombant sur certains plus onéreux.

Les malfrats agissent toujours de nuit. Ils passent par de petites issues, derrière les campings. Dans la plupart des cas, les vélos étaient pourtant bien attachés devant les tentes, caravanes ou mobile-homes.

Appel à témoin

La police de Fécamp n'exclut aucune piste : le réseau local ou extérieur. La multiplication des rondes n'y a pour l'instant rien changé. Les directeurs des campings vont rencontrer les policiers mercredi 21 août pour une sensibilisation. La police qui appelle à la plus grande vigilance et qui lance un appel à témoin. En cas d'indice, il ne faut pas hésiter à contacter le commissariat de police de Fécamp.

