Le Havrais Gurvan Le Gall condamné à 10 mois de prison

Le tribunal de Togliatti (Russie) a rendu son verdict lundi 19 août 2019 : Gurvan Le Gall est condamné à 10 de prison ferme pour tentative de corruption sur des policiers. Le quarantenaire Havrais, parti en Russie pour ouvrir une école de français, avait été arrêté en mars 2019 lors d'un contrôle d'identité. Pensant payer une amende, il avait remis 200 euros aux policiers qui l'ont accusé de tentative de corruption.

• Lire aussi : Le Havrais emprisonné en Russie : un an requis contre Gurvan Le Gall



Les conditions d'incarcération restent les mêmes

Mercredi 14 août 2019, le procureur avait requis 12 mois de prison. Lundi 19 août 2019, le tribunal a finalement condamné le Havrais à 10 mois de prison. En fonction des différentes remises de peine, Gurvan Le Gall peut espérer sortir de prison mi ou fin octobre 2019. Alexandre Delavay, son avocat français, n'est pas satisfait de la condamnation. Il estime que c'est exagéré. " Une peine lourde et sévère ". " C'est incompréhensible, d'autant plus que les conditions d'incarcération restent les mêmes, sans contact avec sa famille ".

Pour la suite, une demande de transfert pour finir sa peine en France est impossible (il faudrait qu'il reste plus de six mois de peine à réaliser). Un appel est possible mais le Havrais et ses avocats russes n'ont pas encore pris de décision en ce sens.

A LIRE AUSSI.

Reprise du procès du Havrais Gurvan Le Gall en Russie

Havrais incarcéré en Russie : Gurvan Le Gall reste en prison

Visite russe au Havre : peu d'avancées pour Gurvan Le Gall

Un Havrais arrêté en Russie pour corruption