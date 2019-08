Agglo du Havre : une association contre la maladie de l'homme de pierre

Marie Fronty et Stéphane Romain, un couple de quarantenaire de l'agglomération du Havre (Seine-Maritime), a été touché de plein fouet par la Fibrodysplasie Ossifiante Progressive (FOP) en mars 2018. Cette maladie, ils ne la connaissaient pas avant que la fille d'un couple d'amis proches soit diagnostiquée à l'âge de 11 ans. Une maladie qui transforme les muscles et les tendons en os. Elle est communément appelée la maladie de l'homme de pierre. Un an plus tard, Marie et Stéphane ont décidé de créer une association : FOP Trotters.

Courir pour parler de la maladie

Le but est de faire parler de la FOP et de récolter des fonds en faveur de la recherche, le tout via le sport. Le couple a l'habitude de courir et veut profiter de sa présence sur différentes épreuves pour parler de la maladie. Le couple a notamment participé en cette année 2019 au Duo de Saint-Jo (Le Havre), à la ronde de rouelles (Le Havre), au Trail des sept mares (Gonfreville-l'Orcher), le marathon de Rome (Italie), les 15 km du Havre, un Iron Man à Hourtin (Gironde) ou encore le Trail du Bois Joli (Calvados).

Écoutez Marie Fronty et Stéphane Romain :

Un challenge pour la cause

Pour médiatiser au mieux leur cause, Marie Fronty et Stéphane Romain se sont donnés comme objectif de réaliser en 2020 les trois Marathon des sables : au Marc (225 km) en avril, aux îles Canaries (120 km) en septembre et au Pérou (120 km) en décembre. Pour gagner leur défi, ils sont à la recherche de sponsors et de toute aide financière pour pouvoir s'inscrire et participer à ses trois courses mais surtout pouvoir récolter des fonds.

A LIRE AUSSI.

Mucoviscidose: des exploits sportifs pour défier la maladie

Elle court entre Rouen et Caen contre la sclérose en plaques

Course à pied : ouverture des inscriptions pour le Run In Mont-Saint-Michel 2019

Cinq Havrais prêts à gravir le Kilimandjaro pour aider les jeunes albinos