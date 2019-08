Corsiflor du Havre : nouveau parcours

Il s'agit certainement du plus grand corso fleuri du Pays de Caux (Seine-Maritime), le Corsiflor se déroule dimanche 18 août 2019 dans les rues du Havre. 21 chars, sept fanfares et deux écoles de danse vont défiler. Les thèmes des chars sont très variés, entre l'Égypte, les pompiers, les bateaux, la Coupe du monde de foot, le monde de Disney. Deux nouvelles associations participent à l'élaboration de chars cette année : Pride en Caux et les Jardins familiaux.

300 à 400 bénévoles travaillent sur ce Corsiflor depuis le mois de janvier et 10 000 spectateurs sont attendus.

Écoutez Isabelle Guiller, la présidente du comité des fêtes du Havre :

Nouveau parcours

La grande nouveauté 2019 est le parcours. Depuis quelques années, le cortège faisait le tour du bassin du commerce. Cette année, le départ se fera à 14 heures 30 au bout de ce bassin du commerce (Hôtel Mercure). Le défilé prendra le Quai Georges V jusqu'aux Halles Centrales, puis rue Voltaire, la rue de Paris pour un final Quai Southampton. L'objectif est d'avoir un parcours plus animé, avec plus de commerces qui auront l'opportunité d'ouvrir leurs portes pour l'occasion.

A LIRE AUSSI.

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019

Le carnaval de Rio bat son plein, place aux écoles de samba

Au Carnaval de Rio, féérie et extravagance sur le sambodrome

Les randonnées de l'agglo de Fécamp commencent ce weekend [programme complet]

Les Grandes Voiles du Havre 2017 : guide pratique