Football (Ligue 2) : Pour l'entraîneur du HAC, " Lens, c'est le PSG de la L2 "

C'est un gros, un très gros morceau que le HAC va croiser sur sa route, samedi 17 août 2019. " Lens, c'est le PSG de la L2 ! ", lâche sans ciller Paul Le Guen. La comparaison du coach havrais est peut-être exagérée, même s'il est vrai que, sur le papier, la formation nordiste présente de solides garanties. " C'est une armada, avec un onze compétitif. Les Lensois arrivent à changer le cours des matchs parce qu'ils ont aussi de la profondeur de banc. C'est certainement l'effectif le plus puissant du championnat. Je me dis que ça va être compliqué d'aller les chercher. Ils ont fait un recrutement à la fois qualitatif, quantitatif et précoce. Aujourd'hui, ils semblent mieux armés que tous les autres ", estime PLG.

Cinquièmes la saison passée, les Artésiens avaient remporté leurs deux matches de pré-barrages sur les pelouses du Paris FC et de Troyes, avant d'échouer face à Dijon lors de la double confrontation décisive pour la montée en Ligue 1. Une frustration que tout le peuple " sang et or " espère pouvoir effacer en mai prochain. En tout cas, avec deux victoires et un nul après trois journées, le tout assorti d'une qualification pour le 2e tour de la Coupe de la Ligue, le RC Lens a démarré l'exercice 2019-2020 sur des bases séduisantes.

Sans les dernières recrues, mais avec Kadewere

Pour autant, le HAC ne se déplace pas à Bollaert en victime expiatoire. Sa victoire à Troyes (1-2), lors de la précédente journée, a laissé entrevoir de belles promesses. " On a démontré des progrès, juge le coach. Il faudra qu'on soit encore meilleur qu'à Troyes pour gagner à Lens. On a l'espoir de les déranger, de les perturber. On a des arguments. On peut les embêter si tous les joueurs sont à leur maximum. "

Les Ciel et Marine seront certes privés de leurs deux dernières recrues, Umut Meras et Ayman Ben Mohamed n'étant pas encore qualifiés, mais ils pourront compter sur Tino Kadewere. Auteur d'un début de saison fracassant (4 buts et 1 passe décisive), l'international zimbabwéen, sévèrement expulsé à troyes, a purgé son unique match de suspension lundi 13 août en Coupe de la Ligue à Clermont, où le HAC a échoué de peu dès son entrée en lice (1-1, 4-2 tab). " C'est très précieux de le récupérer ", se réjouit Paul Le Guen. Cela va de soi.

RC Lens - HAC, 4e journée de Ligue 2, samedi 17 août 2019 à 15 heures au stade Bollaert-Delelis.

