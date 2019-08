A Hérouville, des chantiers éducatifs pour occuper les jeunes

"Je suis soulagé que ce soit terminé, la peinture ce n'est pas trop mon truc !" sourit Fodjo Kamtchouing, 22 ans. Cet habitant d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen (Calvados) a achevé, vendredi 9 août 2019, un chantier éducatif de trois semaines, encadré par l'Association Quartiers Jeunes (AQJ). Sa mission : repeindre entièrement la cage d'escalier de la maison des associations de la commune. "C'était une première expérience professionnelle, et ça va me permettre de financer une formation dans l'informatique" poursuit le jeune homme, qui a travaillé en binôme aux côtés de deux autres jeunes.

Aller au bout d'un engagement

Pour l'AQJ, ce type de chantier permet d'accompagner les adolescents ou jeunes adultes, au sein d'un parcours plus global d'insertion professionnelle, en partenariat notamment avec l'agence d'intérim solidaire "Actif et Dynamic". "Ce sont parfois des jeunes qui ne sont plus dans un rythme quotidien : se lever le matin, aller travailler, etc. C'est aussi l'occasion de les valoriser, leur montrer qu'ils sont capables d'aller au bout d'un engagement" explique Nadia Mazari, coordinatrice de projets de l'AQJ. Les participants s'autoévaluent avant, pendant, et après le chantier.

Pour certains, comme Dorine Fontaine, âgée de 16 ans, cette expérience est aussi une façon d'occuper son temps en étant utile. "Cela me permet de sortir de chez moi. J'aime le travail manuel" confirme celle qui se destine à la menuiserie ou la mécanique poids-lourd. Ce que le chantier lui a appris ? "Le travail en collectif. J'aimerais renouveler cela, avec d'autres jeunes ou en entreprise".

AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest

A LIRE AUSSI.

"On a pris les armes de la douleur": Madeleine Riffaud raconte la Libération

Avant sa visite en Normandie, la lettre d'Emmanuel Macron aux Français

[Interview] Charles Fraboulet, finaliste du Meilleur Pâtissier sur M6

L'armée recrute, ils désertent

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis