Caen : l'ancien candidat du Meilleur Pâtissier, Charles Fraboulet, lance une pâtisserie 2.0

Beaucoup ont entendu parler de lui en 2018 : Charles Fraboulet, originaire de Caen (Calvados) avait participé à l'émission le meilleur pâtissier l'année dernière sur M6. Cet été, avec sa compagne Ava, ils ont lancé un tout nouveau projet : les Ateliers virtuels. Cours de pâtisserie vidéos, ces ateliers ont pour vocation d'apprendre à des amateurs à faire de la pâtisserie avec des formations vidéos ou des ebooks "On s'est dit que ça serait bien de développer des formations vidéos comme ça existe dans le sport ou dans la nutrition mais qui n'existe pas encore dans la pâtisserie", explique Charles Fraboulet.

Pari réussi

Après un an de développement, le projet a vu le jour le 14 juillet "on ne savait pas quel accueil les gens réserveraient à cette initiative mais nous avons été très surpris". En une journée près de 70 personnes ont acheté les vidéos sur leur site CharlesetAva.com. En effet, ces formations sont payantes. Elles coûtent 49 euros avec plusieurs vidéos explicatives sur un thème précis "notre première formation propose sept vidéos sur les différentes crèmes de base avec en plus un ebook qui présente plusieurs recettes."

Une fois achetées, elles sont totalement disponibles à condition d'avoir une connexion internet. Ces formations sont certes payantes mais pour son créateur cela vaut le coup "ce n'est pas comme les vidéos youtube plutôt larges. Là il s'agit réellement d'un cours très précis."

Après un mois de lancement, plus de 130 formations ont déjà été commandées. Un beau démarrage pour le jeune homme de 24 ans et sa compagne, "Ava et moi nous sommes formés avec des vidéos, c'est extrêmement efficace. Ça ne remplacera jamais à 100 % un véritable professeur mais c'est beaucoup plus parlant qu'un livre." Pari réussi pour la pâtisserie 2.0.

