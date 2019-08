Week-end du 15 août : attention sur les routes des vacances !

Bientôt la rentrée scolaire et la fin des vacances ? Pas tout à fait, mais les retours de vacances vont se multiplier sur les routes de France. En ce nouveau week-end de chassé-croisé, week-end prolongé en raison du 15 août, c'est notamment dans le sens des retours que les automobilistes vont rencontrer des difficultés de circulation.

Samedi rouge sur toute la France

A priori, selon Bison Futé, la journée fériée du jeudi de l'Assomption sera la moins chargée. En revanche, la journée de vendredi est déjà classée orange dans le sens des retours au niveau national et rouge sur l'arc méditerranéen. Selon les estimations, celle de samedi risque d'être la plus perturbée. Bison Futé la classe orange dans le sens des départs et rouge dans le sud-ouest et l'arc méditerranéen, ainsi que rouge dans le sens des retours.

🚗 Prévisions #BisonFuté : circulation relativement fluide jeudi #15août mais chargée vendredi, samedi et dimanche en sens retour. Pensez à consulter le site https://t.co/liBWE42yGU pour préparer votre trajet et soyez prudents sur la route ! pic.twitter.com/XD2yVBQUF9 — Sécurité routière (@RoutePlusSure) August 14, 2019

La situation devrait se calmer le dimanche dans le sens des départs mais dans l'autre sens, elle sera toujours classée orange sur tout l'hexagone et même rouge dans la région Auvergne Rhônes-Alpes.