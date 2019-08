Quatre jours de brocante à Fauville-en-Caux

Les 15, 16, 17 et 18 août 2019, la Croix-Rouge Caux Vallée de Seine organise son 19e salon des Antiquaires à la salle de la Rotonde à Fauville-en-Caux (Seine-Maritime). Plus de quinze professionnels seront présents pour accueillir le public de 10 heures à 19 heures (entrée à 2,50 euros pour les plus de 14 ans).