Université de Caen : des stages pour se préparer à la fac de médecine

Pour la septième année consécutive, le tutorat santé de Caen (Calvados) organise un stage pour préparer les nouveaux étudiants ainsi que les redoublants, à leur rentrée en PACES. Le stage sera séparé en deux parties. Du 16 au 26 août 2019, les nouveaux arrivants découvriront les enseignements et réaliseront des travaux dirigés et du 19 au 26 août, les redoublants et triplants bénéficieront d'un accompagnement axé sur les difficultés rencontrées auparavant.

Dédramatiser la première année

Ces stages se déroulent au Pôle formation et de Recherches en Santé (PFRS) et sont organisés par les étudiants en deuxième année et accompagnés par l'équipe enseignante. Ils ont pour but de "dédramatiser cette année souvent perçue par les étudiants et leur famille comme l'année de l'enfer", indique l'association Tutorat santé de Caen.

L'année dernière, ils étaient plus de 700 à y participer.

