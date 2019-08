Manche : trois morts dans le naufrage d'un bateau à Agon-Coutainville

Lundi 12 août 2019 après-midi, une vedette de type "pêche-promenade" s'est retournée à environ 800 mètres de la plage de Passous à Agon-Coutainville (Manche) selon un communiqué de la Préfecture Maritime. Le naufrage a causé la mort de 3 enfants âgés de 7, 9 et 13 ans selon l'AFP.

Ils étaient en arrêt cardiaque lorsqu'ils ont été pris en charge par les secours et n'ont pu être réanimés. Les trois adultes qui les accompagnaient sont quant à eux indemnes ou légèrement blessés, selon cette même source. Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances, a indiqué la préfecture maritime de la Manche dans un communiqué.

"Très vive émotion"

Une embarcation de l'école de voile, deux unités de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) d'Agon-Coutainville et de Blainville, le poste de secours de Passous, les pompiers et le SAMU de la Manche ont été mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère Dragon envoyé par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg.

La ministre de la transition écologique a exprimé dans la soirée sa "très vive émotion" et sa "solidarité avec les familles et proches des victimes".