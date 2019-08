Seine-Maritime : une voiture percute un poteau électrique

Tendance Ouest a écrit :

Manche : un couple de créateurs sélectionné aux Etsy design awards

Deux habitants de Brix, près de Cherbourg (Manche), ont été sélectionnés aux Etsy design awards lancé cette année pour la première édition par le site internet Etsy, qui permet à des créateurs indépendants de vendre en ligne des articles faits mains ou vintage. Cette récompense internationale sera peut être remise en septembre 2019 à Lise Grossmann et Olivier Lebrun qui dessinent des portraits (plus de 10 000 depuis 2008) et les déclinent sous formes de tatouage ou encore sur des tasses, sous la marque Lili Mandrill. Le couple compte parmi les 22 Français sélectionnés pour concourir à ce prix.

