Cherbourg : une trentaine de pompiers chez LM Wind

La permanence du député Alain Tourret dégradée

Le député la République en Marche du Calvados, Alain Tourret, annonce mardi 6 août 2019 avoir déposé plainte après des dégradations sur sa permanence de Moult, entre Caen et Lisieux. Des tags ont été réalisés sur les vitres et les murs voisins dans la nuit de samedi 3 à dimanche 4 août 2019. Les inscriptions à la peinture bleue faisaient référence au Ceta, l'accord de libre échange entre l'Union européenne et le Canada, voté par l'élu le 23 juillet dernier. Des dégradations ont aussi été commises sur la mairie et un arrêt de bus. Elles ont, depuis, été effacées.

15h58