Gagnez des kits été Tendance Ouest avec le Hit de la Plage

Chaque jour, entre 6h et 10h dans L'heure d'été et entre 16h et 20h dans Summer time, retrouvez le nom de l'artiste qui chante sur La plage Tendance Ouest et gagnez des cadeaux.

Cette semaine, remportez votre kit été aux couleurs de Tendance Ouest ! Il est composé d'un t-shirt rouge (100 % coton, col rond), d'une casquette, d'une paire de lunettes de soleil (UV 400 qui filtre l'ensemble des UV du soleil), d'un sac de plage (100 % coton), d'une serviette de bain (100x150 cm), d'une gourde, de raquettes de plage et d'une enceinte bluetooth, pour écouter Tendance Ouest partout durant votre été.

Pour s'inscrire au Hit de la plage, envoyez dès maintenant PLAGE au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance !