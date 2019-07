Cherbourg : une pétition lancée contre la fermeture d'un guichet SNCF

Les services en gare de Cherbourg (Manche) seraient menacés par la suppression d'un guichet, prévue en novembre prochain. Sébastien Fagnen, maire-adjoint de Cherbourg-en-Cotentin et maire délégué de Cherbourg-Octeville a lancé lundi 29 juillet 2019 une pétition contre cette fermeture. Il affirme ne pas avoir été consulté au préalable par la SNCF.

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin dit "inacceptable" la fermeture d'un guichet en gare dans la 4ème ville de Normandie.

Je viens d'interpeller fermement la direction régionale de la #Sncf.

Cette annonce n'est pas acceptable.

Ni pour les salariés, ni pour les usagers, ni pour la 4 ème ville de #Normandie !@CherbourgEnCot @leCotentin https://t.co/Dhyifan92D — Arrivé Benoît (@ArriveBenoit) July 30, 2019

À la fois élu, mais aussi usager de la SNCF, Sébastien Fagnen pense que fermer un guichet ne rend pas service aux personnes qui ont besoin d'être conseillé en gare. "Plus vous abaissez la qualité du service en gare, plus vous rendez les guichets difficilement accessibles, et plus les personnes, de fait, vont se tourner vers d'autres moyens d'achats" défend-t-il.

"Maintenir un service de qualité en gare"

Cette mesure creuserait aussi les inégalités entre ceux qui ont accès à Internet, et les autres. "La numérisation est une chose, poursuit-il, mais tout le monde n'a pas les facilités d'accès et d'usage des services numériques. Il est nécessaire que nous conservions des services physiques auprès desquels les gens peuvent se rendre, que ce soit pour l'achat d'un billet, d'une carte d'abonnement ou lorsqu'ils se trouvent confrontés à des difficultés. Et il y en a, notamment sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg. La moindre des choses est donc de maintenir un service de qualité en gare."

Au compteur, 579 heures de retard sur la ligne Paris-Caen depuis le début de l'année 2019, selon l'Union des Usagers du Paris-Cherbourg (UDUPC) qui a relayé l'information.

Le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé, et son adjoint Sébastien Fagnen espèrent se faire entendre. Ils devraient rencontrer la direction régionale de la SNCF en septembre prochain.

