Municipales : les candidats LREM désignés à Évreux et Bois-Guillaume

Espaces naturels : les pompiers de l'Eure luttent contre des incendies

Cet après-midi, jeudi 25 juillet 2019, le département de l'Eure est touché par plusieurs incendies d'espaces naturels sur les communes de Sainte-Colombe-la-Commanderie, Chambois, Tries-Saint-Ouche, Pont-Saint-Pierre, Saint-Julien-de-la-Liègue, Perriers-sur-Andelle, Saussaye et Boncourt. Le service départemental d'incendie et de secours rappelle "que chacun" peut être "acteur de la sécurité de tous", notamment en limitant les travaux sources d'étincelles et de points chauds et en ne jetant pas ses mégots.

16h02