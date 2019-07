Seine-Maritime : les autorités traquent le matériel de pêche abandonné

La préfecture de Seine-Maritime parle d'une opération inédite. Les services de l'État ont commencé, mardi 23 juillet 2019 et pour trois jours, une opération de contrôle des pêches et de nettoyage de l'environnement marin. Il s'agit de collecter, le long du littoral, les filets et casiers de pêche abandonnés et/ou non marqués par des plaisanciers et pêcheurs professionnels. Ils constituent, dans ce cas, des déchets nuisibles pour l'environnement et pour la pêche durable.