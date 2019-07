Inondations de Caen : six ans après, les commerçants se souviennent

Le 22 juillet 2013, Caen (Calvados) vivait un épisode très violent d'inondation. En deux heures, la ville s'est retrouvée inondée, avec jusqu'à 1,5 m d'eau par endroits. Il est tombé autant que lors d'un mois entier de juillet normal. Six ans après, jour pour jour, le 22 juillet 2019, certains commerçants s'en rappellent encore "c'était impressionnant il y avait beaucoup d'eau. C'est arrivé d'un coup, on avait de l'eau jusqu'au genou", indique Ingrid, employé de Parashop, dans la rue Saint-Pierre, à Caen. Le centre-ville avait été durement touché, tout comme le quartier de la gare, et de nombreuses boutiques ont été impactées et ont dû fermer plusieurs jours. Ceux qui s'en sont bien sortis le reconnaissent : "nous avons été les plus chanceux, l'eau n'est pratiquement pas rentrée dans le magasin".

État de catastrophe naturelle

À quelques mètres de là, même constat pour Manon Auger, dans le magasin Carré blanc "À l'époque, je ne travaillais pas encore, mais je sais que l'eau ne s'est pas infiltrée dans le magasin. Mais ça devait vraiment être la panique !" La municipalité caennaise a dû traiter près de 1 500 dossiers directement liés aux inondations : 1 100 de particuliers et 400 de commerces ou d'entreprises.



À la suite de cet épisode, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour Caen et une vingtaine d'autres communes.