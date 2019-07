Un enfant de 8 ans sauvé de la noyade dans l'Eure

Tendance Ouest a écrit :

Incendie à l'usine de traitement de déchets de Norval près de Rouen

Un incendie s'est déclaré en fin de journée, mardi 16 juillet 2019, dans l'usine de valorisation de métaux non ferreux et de plastiques de Norval à Berville-sur-Seine, au-dessus de Rouen (Seine-Maritime). Il a fallu trois heures et presque une centaine de pompiers pour le maîtriser. Malgré la violence du sinistre, personne n'a été blessé. La départementale 54, qui longe le site, était toujours coupée à la circulation ce mercredi matin.

09h28