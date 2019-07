Près de Rouen, il menace l'employée de pôle emploi

La victime, chargée de l'accueil à l'agence Pôle Emploi de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), dépose plainte le 27 avril 2018, pour outrages à son encontre de la part du prévenu. Deux jours plus tôt, celui-ci s'est en effet rendu dans cette agence, où il est connu pour avoir un comportement et une attitude des plus désagréables. Le jour des faits, il se rend aux toilettes de l'établissement, dans lesquelles il passe beaucoup de temps. La victime, alors seule au guichet, s'en inquiète et lui demande de sortir. Cette injonction a pour résultat d'énerver le prévenu qui finit par sortir pour empoigner la victime par les bras tout en lui proférant insultes et menaces. L'enquête diligentée sur place retient les dires des salariés de l'agence, qui confirment que le prévenu a déjà fait parler de lui défavorablement.

Un prévenu dans le déni

Entendu par les policiers, le mis en cause nie, naïvement, être jamais allé à cette agence et jure n'avoir causé aucun trouble. Quatre condamnations sont déjà portées à son casier judiciaire pour escroqueries et outrages. Pour la partie civile, "les faits sont parfaitement avérés". Le procureur de la République constate que le prévenu "est un récidiviste de l'outrage". En l'absence de défense et à l'issue de ses délibérations, le tribunal déclare Yazid Guerouahene, 50 ans, coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine d'un mois de prison ferme.

• Lire aussi. Rouen : un jeune homme blessé par balles

• Lire aussi. [Vidéo] À Rouen, la navette fluviale électrique est en service





A LIRE AUSSI.

13-Novembre: prison ferme requise contre Alexandra D., fausse victime des attentats

Nucléaire: l'Iran commence à enrichir l'uranium à un niveau prohibé