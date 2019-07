Des bébés de crocodiles en voie d'extinction sont nés à Biotropica !

C'est inédit et les soigneurs n'y croyaient pas : deux crocodiles sauvés du trafic animalier se sont reproduits au sein des jardins animaliers Biotropica. "C'est un moment magique, un matin vous arrivez, votre journée commence comme toutes les autres et puis vous ouvrez l'incubateur. Et là, trois petits museaux apparaissent et commencent à couiner !", s'exclame Nicolas Hamoniaux, soigneur chargé des reptiles, amphibiens et poissons, dans un communiqué de Biotropica.

Une espèce en voie d'extinction

Le Faux Gavial d'Afrique, appelé également "crocodile à nez allongé d'Afrique", est un reptile uniquement présent en Afrique de l'Ouest. Depuis 2014, il a été classé "en danger critique d'extinction". Aujourd'hui, il en resterait moins de 300 à l'état sauvage… d'où l'importance et la préciosité de ces naissances. "Les parcs zoologiques ne sont pas seulement des lieux d'hébergement pour les espèces sauvages. Notre rôle est également d'en apprendre toujours plus sur elles, mieux les comprendre pour mieux les protéger.", explique Laëtitia Lassalle, assistante zoologique chargée de conservation. Biotropica est le seul parc zoologique européen à avoir reproduit cette espèce ces 15 dernières années. Les sept bébés crocodiles sont d'ores et déjà visibles du public.

• Lire aussi. Un million d'espèces menacées d'extinction : la survie de l'Homme en jeu

• Lire aussi. Zoo de Cerza : Les renards polaires ont donné naissance à dix petits !

• Lire aussi. Deux petites "vaches marines" 24h sur 24 devant les caméras en Thaïlande

• Lire aussi. Sur les traces du "chat-renard", probable nouvelle espèce de félin recensée en Corse





A LIRE AUSSI.

Au zoo de Thoiry, un rhinocéros tué, sa corne sciée et volée

Un bébé gorille fait la joie d'un parc zoologique de la Loire