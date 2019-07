Les prévisions de circulation du vendredi 12 au dimanche 14 juillet

C'est dans le sens des Départs que la circulation sera la plus compliquée ce week-end, avec en plus des temps de trajets allongés pour rejoindre votre lieu de villégiature et des températures comprises entre 21 et 26°c à l'ombre.

Ce vendredi 12 juillet 2019 est ainsi classé Orange au niveau national et donc en Normandie, Bison Futé affiche même du Rouge pour l'Île de France. Des difficultés sont à prévoir sur l'A13, à hauteur de Rouen entre 11h à 22h et aux abords de Caen entre 15h à 20h.

Samedi 13 juillet 2019 est classé Orange dans les deux sens, au niveau national. En Normandie les difficultés vont se situer sur l'A13 avant Rouen et jusqu'au début de la N13 (porte du Bessin) à Caen, entre 9h et 15h et sur l'A84 de Caen à Rennes de 9h à 12h. Vous serez également nombreux à vouloir rejoindre le bord de mer.

Enfin dimanche 14 juillet 2019 va vous permettre de fêter tranquillement la Fête Nationale sans craindre des bouchons, puisque le dernier jour du Week-end est classé Vert au niveau national.

