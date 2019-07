Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 10 juillet à Enghien

Tendance Ouest a écrit :

Football: billets disponibles pour Avranches-Chelsea

L'US Avranches affrontera Chelsea (Angleterre), le 16 juillet à 18H30 à Fougères. La billetterie de cette rencontre a ouvert ses portes et quelques-uns de ces billets sont disponibles à la vente dans le Sud Manche au Bar Le Longchamp à Avranches, Bar Le Comptoir d'Alex de St Hilaire du Harcouet, au Super U de St James, et au Brazza à Pontorson. Les tarifs : 20€ en tribune et 10€ en pourtour.

Hier